شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أمين يقود هجوم المقاصة أمام بيراميدز استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة تشكيلة الفريق أمام بيراميدز فى المباراة التى ستجمعهما وديا على استاد الدفاع الجوى فى إطار استعداداته لمواجهة النادى المصرى، المقرر لها يوم 17 أكتوبر فى الأسبوع الرابع بالدورى .

ويضم التشكيل كلا من : محمود حمدي في حراسة المرمي واحمد مودي وعصام صبحي وشريف حازم واحمد ياسين واحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور ومحمد مسعد وصلاح أمين.

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة إلى تجربة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم الفنى لتغيير خطة الفريق فى المباراة المقبلة، بعد أن خسر آخر مباراتين بالدورى أمام الزمالك والجونة وهو ما صعب موقف الفريق بالدورى حيث يمتلك ثلاث نقاط فقط فى بنك الدورى .

وأكد أمين رفعت طبيب مصر المقاصة تعافى محمد رمضان صانع ألعاب الفريق من الإصابة التى ألمت به مؤخرا، وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة.