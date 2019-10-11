الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى فى القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الزمالك صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة لتحفيز اللاعبين قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلى، المقرر لها يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى الممتاز. Advertisements وينتظر مسئولو الزمالك انتعاش خزينة النادى خلال الفترة الحالية ليستغل ذلك فى سداد مقدم عقود اللاعبين والرواتب الشهرية لهم لتحفيز الفريق قبل القمة. ويبحث جهاز الزمالك خلال الوقت الجارى عن مباراة ودية لخوضها قبل مواجهة الأهلى لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للقمة لتصحيح المسار فى الدورى، خاصة بعد التعادل الأخير مع إف سى مصر بهدف لمثله فى الجولة الثالثة من منافسات البطولة.

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