بكار "بيراميدز" .. من الاعتزال إلى منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام عادل:

"لا أعرف سبب عدم انضمامي للمنتخب، وانتظر فرصتي" هكذا علق رجب بكار لاعب فريق بيراميدز على عدم انضمامه للمنتخب، في عهد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للـ"فراعنة" ليقع اختيار حسام البدري بعدها بأشهر قليلة على ظهير النادي الأزرق المتألق لقائمة منتخب مصر.

وأعلن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قائمة "الفراعنة" والتي تستعد لمواجهة بتسوانا ودياً الأثنين المقبل في إطار الإستعداد لملاقاة كل من كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من شهر نوفمبر المقبل، في تصفيات أمم إفريقية، والتي ستقام بالكاميرون 2021 .

رجب عبد الحليم محمد عبد العظيم، ولد في أبريل عام 1991 بمحافظة المنيا ودرس في جامعة المنيا، طوله 164 سم ويشغل مركز الظهير الأيمن، بدأ مشواره الإحترافي مع كرة القدم الكروية في نادي الألومنيوم في عام 2012 بعد أن كاد يعتزل كرة القدم بسبب ثورة يناير.

إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بإنبي وعينه الخبيرة التقطت بكار الذى أطلق عليه الأسم نسبة إلى المسلسل الكارتوني الشهير "بكار" ، وقرر ضمه للفريق البترولي في عام 2014 ولكنه لم يشارك مع الفريق بسبب تفضيل طارق العشري المدير الفني للفريق البترولي وقتها الاعتماد على ثنائي منتخب الشباب في ذلك الوقت أحمد صبحي وأسامة إبراهيم.

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المحطة الأهم في مشوار بكار كانت في 2015 عندما انتقل إلي فريق الداخلية ليقدمه علاء عبد العال المدير الفني للفريق الشرطي بشكل مختلف مع أقرانه أحمد تمساح الدولي في عهد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق للمنتخب وحسام باولو هداف الدوري ومن بعده أحمد أيمن منصور وناصر منسي وأحمد علاء اكتشافات ملهم الداخلية.

انتقل بكار لسموحة وتعرض لإصابة بالغة في الرباط الصليبي ولكنه تخطى اصابته وثبت أقدامه في النادي السكندري ووصل معه إلى نهائي كأس مصر (2017-2018 ولكنه خسر البطولة أمام الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق .

انتقل بكار إلى بيراميدز في صيف 2018 بعقد مدته ثلاث سنوات، وشارك صاحب الـ28 عام مع فريقه الجديد في الموسم الماضي في 31 مباراة أحرز فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين وهو أفضل معدل رقمي له مع الأندية التي لعب لها حيث إن الظهير الأيمن الدولي سجل خلال 139 مباراة يمثلون مشواره المحلي حتى الأن أربع أهداف وصنع ثمانية .

ظهر بكار بشكل ممتاز مع بيراميدز وحصل مع فريقه على المركز الثالث في بطولة الدوري برصيد 70 نقطة ولكن المكسيكي خافيير أجيري تخطاه في اختياراته للمنتخب ليعود بكار ويرد ويساهم مع فريقه في الفوز الثالث على التوالي على الأهلي ببطولة الكأس الذي خسره في النهائي أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.