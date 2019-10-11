الهزيمة السادسة على التوالي لمصر في كأس العالم للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى منتخب مصر للكرة الطائرة خسارة جديدة في كأس العالم على يد نظيره الياباني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بالمسابقة المقامة في اليابان حتى 15 من الشهر الجاري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (25-14) لليابان، (25-18) لمصر، (25-23) لليابان، (30-28) لمصر و(15-13) لليابان.

وكان المنتخب حقق الفوز في أول جولتين على كل من أستراليا وإيران، قبل تلقي ست هزائم على التوالي أمام كل من البرازيل، كندا، روسيا، إيطاليا، بولندا وأخيرا اليابان.

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وتراجع ترتيب منتخب مصر في المسابقة إلى المركز العاشر بجدول الترتيب الذي يتصدره منتخب البرازيل أمام بولندا وأمريكا واليابان، بعد فوز منتخب "السيليساو" في الثماني مباريات محققا العلامة الكاملة.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في الجولة التاسعة منتخب تونس يوم الأحد المقبل.

يُذكر أن منتخب مصر حقق المركز العاشر خلال مشاركته الأخيرة بكأس العالم للطائرة 2015 باليابان، إلا أن المركز الأفضل في تاريخه كان في مونديال 1985 حين احتل المركز الثامن.