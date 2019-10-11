أبوتريكة: أفتقد جمهور الأهلي.. وصلاح لا يُقارن بي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يفتقد جماهير القلعة الحمراء، رافضا المقارنة بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "الملاعب" الأردنية قبل مشاركته في مباراة اعتزال الفلسطيني فادي لافي، الجمعة، قال أبوتريكة: "الأردن من البلاد التي أعتز بها مثل جميع الدول العربية، إنها الزيارة الأولى لي هنا وأتمنى ألا تكون الأخيرة".

وأضاف: "عندما وجه لافي الدعوة لي لبيّتها على الفور، خاصةً أن القضية الفلسطينية تمثل شيئا كبيرا بالنسبة لي، وأعد الجالية المصرية والجماهير التي ستحضر المباراة بتقديم مباراة جيدة بمشاركة نجوم كبار لاختتام مسيرة لافي بشكل مميز".

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وتابع صاحب الـ40 عامًا خلال استضافته عبر برنامج "إكسترا تايم" على قناة "رؤيا" الأردنية: "اعتزال كرة القدم هو أصعب وأهم قرار لأي لاعب خلال مسيرته الرياضية، لكن الرصيد الجماهيري هو الذي سيبقى، تعلّمت أن البساطة هي سر نجاحي ولا أحمل كرهًا تجاه أي أحد".

وانتقل أبوتريكة للحديث عن مقارنته بمحمد صلاح قائلا: "لا يُقارن بأي لاعب آخر، صلاح صنع تاريخًا كبيرًا من الصعب الوصول إليه، تجاوز الحدود المحلية والعربية وأصبح ماركة عالمية وهرمًا متحركًا، يتبقى أمامه عدة سنوات لإضافة المزيد من الإنجازات إلى مسيرته".

وأكمل المحلل الفني لقنوات "بي إن سبورتس": "لعب كرة القدم أسهل من التحليل، واجهت عدة صعوبات في البداية لكنني حين تعمقت في المجال أصبحت الأمور أكثر سهولة، الرخص التدريبية ستساعدك، خاصةً أن خبرتك في لعب الكرة لا تكفي ويجب مزجها بالإطار التعليمي".

وأتم: "أشتاق إلى الفرحة بعد الأهداف وأفتقد شعور سعادة الجماهير، هدفي أمام الصفاقسي عام 2006 بنهائي أفريقيا هو الأغلى في مسيرتي، تلك اللحظة هي الأفضل في حياتي، أفتقد جمهور الأهلي؛ لأن لهم طقوسًا خاصة عندما يحبون لاعبًا، أفتقد أيضا النادي الأهلي وملعب مختار التتش".