الفيفا يعاقب أمين اتحاد الكرة الأفغاني بالأيقاف 5 أعوام بسبب التحرش بلاعبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة عقوبة الإيقاف خمسة أعوام بحق مسؤول سابق في اتحاد كرة القدم في أفغانستان، وذلك بسبب أحداث الاعتداء والتحرش الجنسي بلاعبات.
وذكر الفيفا أن سيد أغازادا، الأمين العام السابق للاتحاد الأفغاني، "أدين بانتهاكات متعددة" لقواعد القيم.
وكان أغازادا يشغل المنصب عندما اتهمت عدة لاعبات الرئيس السابق لاتحاد الكرة الأفغاني كرم الدين كريم بالتحرش الجنسي المتكرر بين عامي 2013 و2018، وقد كان أغازادا "على علم بتلك الإساءات وكان يجب عليه الإبلاغ عنها ومنعها"، حسب ما ذكره الفيفا.
وطبقا لعقوبة الإيقاف، لا يمكن لأغازادا مزاولة مهام عمله في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما جرى تغريمه عشرة ألاف فرنك سويسري (عشرة آلاف و26 دولار).
وكان الفيفا قد فرض في يونيو الماضي عقوبة الإيقاف مدى الحياة بحق كرم الدين كريم، وذكر الفيفا اليوم الجمعة أنه "لا يزال ينظر" في إدعاءات موجهة ضد أفرد أخرين في التحقيقات نفسها.
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