تحليل.. كيف يفكر البدري فى تشكيل المنتخب وبديل صلاح في ظهوره الأول أمام بتسوانا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يظهر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر للمرة الأولى رسميًا مساء الاثنين القادم بمواجهة مصر وبتسوانا الودية التى تقام على ستاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة كينيا في الـ11 من نوفمبر القادم في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

البدري أعلن ضم 23 لاعبًا لقائمة المنتخب تقلصوا إلي 22 بعد إصابة عمرو السولية ومن ضمنهم 5 محترفين استعدادًا للمباراة.

وقرر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عدم استدعاء محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول من أجل إراحته ومنح الفرصة لآخرين لمشاهدتهم على الطبيعية وخاصة فى مركز قلب الهجوم.

تكتيك

يؤمن حسام البدري بطريقة 4-2-3-1 بالاعتماد على صانع ألعاب وجناحين ومهاجم صريح فى الشق الهجومي فيما يميل إلى التحفظ بالنسبة للظهيرين وهو ما يضعه أمام بعض الخياريات في مراكز بعينها.

طريقة 4-2-3-1 اعتمد عليها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والبدري نفسه في ولايتين مع الأهلي مرشحة بقوة للاستمرار خلال الفترة القادمة.

فلسفة

الهدف من المباراة الودية ليس تجربة مجموعة من اللاعبين فحسب بل تحقيق نتيجة مرضية في ضربة البداية يقدم بها نفسه كمدير فني للرأي العام بالتوازي مع منح الفرص لبعض الوجوه الجديدة وتجربة بعض الأسماء الأخرى وعلى رأسهم عمر السعيد.

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التشكيل الأساسي

ومع تولي البدري المسؤولية فإنه من المتوقع أن يتجه للمنطقية في التشكيل الأساسي والاعتماد على نجوم الأهلي والزمالك والمحترفين بالإضافة إلى عبدالله السعيد خياره الأول في مركز رقم 10 ليكون التشكيل المتوقع لمنتخب مصر.

غياب صلاح سيؤدي إلى خيارين، الأول الاعتماد على حسين الشحات الجناح الأيمن للأهلي وهو الخيار الأقرب على الرغم من عدم اقتناع البدري باللاعب أثناء عرضه عليه وقت توليه تدريب الأهلي، أما الخيار الثاني الدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر على أن يشغل عبدالله جمعة مركز صلاح على اعتبار أن المدرب الجديد للمنتخب يفضل أن يكون الجناح الايمن لاعبًا يلعب بالقدم اليسرى.

ومن المتوقع أن يبدأ البدري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي، محمود علاء، أحمد حجازي، عبدالله جمعة.

وسط الملعب: طارق حامد، محمد النني.

وسط الملعب المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه"، عبدالله السعيد، حسين الشحات.

الهجوم : كوكا "أحمد حسن".