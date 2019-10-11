رقم إعجازي ينتظر كريستيانو رونالدو أمام لوكسمبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لا يتوقف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغال عن تدوين الأرقام القياسية، وأصبح على أعتاب تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته المذهلة، حين يواجه اليوم الجمعة منتخب لوكسمبورج.

ويستضيف منتخب البرتغال نظيره لوكسمبورج الليلة في العاصمة لشبونة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي سيأمل خلالها كريستيانو رونالدو للوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته.

ويفصل رونالدو هدفان فقط عن دخول نادي الـ700، ليصبح سادس لاعب يحقق ذلك الإنجاز بعد كل من التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان، البرازيليين روماريو وبيليه، المجري فيرينتس بوشكاش والألماني جيرد مولر.

وسجل رونالدو أربعة أهداف "سوبر هاتريك" أمام ليتوانيا الشهر الماضي، ليرفع رصيده لـ698 هدفا في 972 مباراة، بفارق 26 هدفا عن منافسه ليونيل ميسي، الذي سجل 672 هدفا مع برشلونة الإسباني والأرجنتين.

ويتصدر بيكان قائمة أعظم هدافي كرة القدم، حيث لعب خلال الفترة ما بين 1931 إلى 1955 ليسجل 805 هدفا في 530 مباراة، متفوقا على الثنائي البرازيلي روماريو وبيليه، اللذان سجلا 772 و767 هدفا بالترتيب.

ويأتي المجري فيرينتس بوشكاش في المركز الرابع (746 هدفا)، أما أقرب اللاعبين إلى كريستيانو رونالدو بالقائمة هو الألماني جيرد مولر، صاحب الـ735 هدفا في مسيرته، وفقًا للإحصائية التي رصدتها صحيفة "ديلي ميل".

وعلى صعيد آخر، اقترب رونالدو من الرقم التاريخي لعلي الدائي، بعدما رفع رصيده إلى 93 هدفا دوليا مع منتخب بلاده، ليعزز موقعة في المركز الثاني خلف المهاجم الإيراني الشهير متصدر القائمة التاريخية برصيد 109 هدفا.

Advertisements

قائمة الهدافين التاريخيين على مر العصور:

1- جوزيف بيكان - 805 هدفا.

2- روماريو - 772 هدفا.

3- بيليه - 767 هدفا.

4- فيرينتس بوشكاش - 746 هدفا.

5- جيرد مولر - 735 هدفا.

6- كريستيانو رونالدو - 698 هدفا.

7- ليونيل ميسي - 672 هدفا.