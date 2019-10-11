فايلر يكلف معاونيه بدراسة منافسي الأهلي في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسي الفريق الأحمر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت قرعة دور المجموعات وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني.

وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.

من جانبه، وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، برنامجا تأهيليا أخيرا خاصا لثلاثي الفريق المصاب عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

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ويسعي بينكيل لتجهيز الثلاثي بناء على التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاجه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.

وكان مروان محسن أجرى جراحة في وجهه خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يعاني فيه محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية، كما يعاني عمرو السولية من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل.

وسيحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

وكان فايلر منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في قمة منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الممتاز.

يُذكر أن الأهلي حقق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات في رحلة الدفاع عن اللقب، وذلك بالفوز على سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان مؤخرا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.