تعرف على قرارات مجلس إدارة إنبي في أول اجتماع بتشكيله الجديد

في اول انعقاد لمجلس ادارة نادي انبي، أجتمع المحاسب زكريا السيد رئيس النادي، اليوم الجمعة قرر مجلس الاداره التالي :-

* تفويض رئيس النادي المحاسب /زكريا السيد بالاشراف علي الكرة وتفعيل لجنة الكره بعضوية مصطفي الامير وعبد الناصر محمد وامام محمدين وخالد متولي

* مصطفي النادي و محمد غرابه للإشراف علي قطاع الناشئين والبراعم

* عصام زيدان للجنه الاعلاميه والموقع الاليكتروني

* شريف ابو الغيط لرئاسة لجنة التسويق

* احمد نبيل لتنس الطاوله و عمرو ماجد للكره الخماسيه

* تستكمل باقي التكليفات عن الانشطه الاخري و مقر النادي بالاجتماع القادم الكرة وتفعيل لجنة الكره بعضوية مصطفي الامير وعبد الناصر محمد وامام محمدين وخالد متولي* مصطفي النادي و محمد غرابه للإشراف علي قطاع الناشئين والبراعم* عصام زيدان للجنه الاعلاميه والموقع الاليكتروني* شريف ابو الغيط لرئاسة لجنة التسويق* احمد نبيل لتنس الطاوله و عمرو ماجد للكره الخماسيه* تستكمل باقي التكليفات عن الانشطه الاخري و مقر النادي بالاجتماع القادم

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