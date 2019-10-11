اتحاد الكرة يطلب حضور 40 ألف مشجع لودية منتخب مصر وبتسوانا

طلب اتحاد الكرة، بصفة رسمية، حضور 40 ألف مشجع لودية منتخب مصر وبتسوانا، المقرر لهاالاثنين المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية.
وينتظر اتحاد الكرة موافقة الأمن على حضور الجماهير استعدادا لطرح تذاكر حضور اللقاء الودي الأول للمنتخب تحت قيادة جهازه الفني الجديد بقيادة حسام البدري.
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