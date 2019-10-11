كريستيانو رونالدو يقترب من رقم تاريخي

اقترب كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب البرتغالي، من رقم تاريخي في مسيرته الكروية.
حيث اقترب رونالدو من الوصول للهدف رقم 700 في مسيرته الكروية، في حال تسجيله هدفين أمام منتخب لوكسمبورج، المقرر لها مساءاليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا، "يورو 2020".
بدأ رونالدو مسيرته الاحترافية مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي عام 2002، قبل أن ينتقل بعدها بعام إلى
كما شارك رونالدو لأول مرة مع منتخب بلاده في عام 2003.
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