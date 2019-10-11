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كريستيانو رونالدو يقترب من رقم تاريخي

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 اقترب نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب البرتغالي، من رقم تاريخي في مسيرته الكروية.

حيث اقترب رونالدو من الوصول للهدف رقم 700 في مسيرته الكروية، في حال تسجيله هدفين  أمام منتخب  لوكسمبورج، المقرر لها مساء

اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا، "يورو 2020".

 بدأ رونالدو مسيرته الاحترافية مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي عام 2002، قبل أن ينتقل بعدها بعام إلى

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مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2003، ثم ينتقل إلى عام 2009، ويكتب تاريخ حافل له مع الفريق الملكي، خلال التسع سنوات التي قضاها مع الميرينجي، قبل أن ينتقل الدون إلى يوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية 2018.

كما شارك رونالدو لأول مرة مع منتخب بلاده في عام 2003.

 

 

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