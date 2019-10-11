مصر تخسر أمام اليابان 3 / 2 في مونديال الكرة الطائرة

قدم منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة مبارة كبيرة وأداء جيدًا أمام نظيره الياباني رغم الهزيمة بنتيجة 3/2 في مباراة مثيرة والتي جمعت المنتخبين اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة كأس العالم لكرة الطائرة والمقامة حاليا في اليابان . من بطولة كأس العالم لكرة الطائرة والمقامة حاليا في اليابان . وجاءت نتائج الأشواط كالآتي:

14/25 , 25/18 , 23/25 , 30/28 , 15/13 15/13 ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب تونس في الساعة الرابعة فجر بعد غدٍ الأحد بالجودة التاسعة من منافسات البطولة.

يشارك في مونديال الطائرة 12 منتخبًا وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ويتوج المنتخب الأكثر حصولًا على النقاط بلقب البطولة.

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