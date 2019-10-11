زمالك 2005 يهزم الشرقية للدخان بثلاثية بدوري منطقة الجيزة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ على الشرقية للدخان بثلاثية نظيفة، وذلك في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك أحمد مجدي وكريم أحمد ويوسف أحمد .

ويقود الفريق مدحت مكي ويعاونه كل من أسامة فاروق مدرب، ومحمد فوزي مدرب، وأسامة خليل مشرف فني، وهيثم غازي إداري الفريق . منافسات دوري منطقة الجيزة.أحرز أهداف الزمالك أحمد مجدي وكريم أحمد ويوسف أحمد .ويقود الفريق مدحت مكي ويعاونه كل من أسامة فاروق مدرب، ومحمد فوزي مدرب، وأسامة خليل مشرف فني، وهيثم غازي إداري الفريق .

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