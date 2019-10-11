وزارة الرياضة: مخيم كشفي بالإسكندرية بمشاركة 27 ألف طليع وطليعة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة مشروع "المخيم الكشفي" لتنمية المهارات ونشر السلوكيات الثقافية لغير الكشفيين في المرحلة العمرية من 7 حتى 12 من جميع أنحاء الجمهورية في الفترة من أول نوفمبر المقبل وحتى مارس 2020 بالمدينةالشبابية بأبي قير بالإسكندرية.
ويشارك في مشروع المخيم الكشفي 27 ألف طليع وطليعة يتم تدريبهم على مجموعة من الأنشطة المتعددة والمهارات الكشفية الأساسية والعمل على صقل مهاراتهم العلميةوالثقافية والذهنية والبدنية، وتنمية قدراتهم، وإكسابهم خبرات جديدة.
كما تنفذ وزارة الشباب والرياضة ضمن خطتها الموجهة إلى النشء- لقاءً تقييميا تنافسيا للطلائع من أعضاء فرق العروض الرياضية بالمحافظات لتنمية الوعى الرياضي وغرس روح التعاون بين أعضاء الفرق على مدار شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.
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