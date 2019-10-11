وزارة الرياضة تنفذ مسابقة ثقافية ودورات تدريبية لتنمية مهارات 1620 شابًا وفتاة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الدورات التدريبية على مدار تسعة أشهر تبدأ من أكتوبر الجاري وتنتهى في يونيو العام القادم بمشاركة 1620 شابا وفتاة بهدف تنمية مهارات وقدرات الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم.

وتقوم الوزارة بتنفيذ تلك الدورات داخل مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية

تحت شعار "قيم مصرية" لتنمية تطوير الذات للشباب المصري، والعمل على صقل مهاراتهم.

وحرصاً منها على تدعيم الجوانب الثقافية والكشف عن المواهب المبدعة في المجالات الثقافية والفنية، تقوم وزارة الشباب الرياضة بتنفيذ المسابقة الثقافية للإبداع الأول بالتعاون

مع مؤسسة دار المعارف للطبع والنشر للتنافس في مجالات الرواية والمسرح والقصة القصيرة، وبهدف بث روح التنافس بين الشباب.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات التنموية لدعم ورعاية النشء والشباب والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وفي إطار تحقيق استراتيجية ورؤية الوزارة والتي يمثل فيها محور "التدريب وبناء القدرات والمهارات لدي الشباب" بُعداً أساسياً.