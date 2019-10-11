منتخب إسبانيا للشباب يستدعى نجم برشلونة

قام الاتحاد الإسباني باستدعاء أنسو فاتي نجم برشلونة الإسباني، للانضمام للمنتخب للشباب خلال الفترة المقبلة.

أوضح برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن فاتي تلقى استدعاء للانضمام لمنتخب الشباب اليو الجمعة، بعدما

أعلن الاتحاد الإسباني مساء أمس الخميس، عن حصول نجم برشلونة الشاب ذو الأصول الغينية، الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن مشاركة فاتي مع المنتخب الإسباني.

سينضم فاتي صاحب الـ16 عامًا، بدلًا من كارليس بيريز لاعب المنتخب الذي أصيب.

يذكر أن فاتي من مواليد غينيا بيساو، وحصل مؤخرًا على جواز سفر إسباني مما يتيح له المشاركة مع الماتادور الإسباني.