قام الاتحاد الإسباني باستدعاء أنسو فاتي نجم برشلونة الإسباني، للانضمام للمنتخب للشباب خلال الفترة المقبلة.
أوضح برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن فاتي تلقى استدعاء للانضمام لمنتخب الشباب اليو الجمعة، بعدماأعلن الاتحاد الإسباني مساء أمس الخميس، عن حصول نجم برشلونة الشاب ذو الأصول الغينية، الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن مشاركة فاتي مع المنتخب الإسباني.
سينضم فاتي صاحب الـ16 عامًا، بدلًا من كارليس بيريز لاعب المنتخب الذي أصيب.
يذكر أن فاتي من مواليد غينيا بيساو، وحصل مؤخرًا على جواز سفر إسباني مما يتيح له المشاركة مع الماتادور الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب إسبانيا للشباب يستدعى نجم برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.