رياضة | قمة مرتقبة بافتتاح مباريات المجموعة التاسعة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة مرتقبة بافتتاح مباريات المجموعة التاسعة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فى الثالثة من عصر السبت، منافسات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة بالقسم الثالث بمنطقة الدقهلية حيث تقام 7 مباريات مختلفة.

قمة الجولة الأولى تجمع بين فريقى بنى عبيد وميجاسبورت فى مباراة قوية ومرتقبة يستضيفها ستاد بنى عبيد الرياضى، فيما يستقبل شربين ضيفه الأمير على ستاد شربين الرياضى.

إتحاد المنزلة يحل ضيفا على بلقاس بملعب بلقاس الرياضى، فيما يستضيف شيكو فريق المطرية.

شبان بدواى والذى تأهل لدورة الترقى للصعود للقسم الثانى، وكان قريبا من الصعود حتى الجولة الأخيرة يستضيف كهرباء طلخا، ويستضيف منية سمنود ضيفه عمال المنصورة.

ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول مباشرة لدورى القسم الثانى بالموسم المقبل على عكس ما كان يتم إتباعه بالموسم الماضى حيث كان الصعود بنظام دورة الترقى وهو ما تم إلغاؤه هذا الموسم.