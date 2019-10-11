رياضة | مواجهات قوية في افتتاح القسم الثاث بالإسكندرية والبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية في افتتاح القسم الثاث بالإسكندرية والبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام السبت مباريات الجولة الأولى لمنافسات دوري القسم الثالث بالمجموعة الحادية عشر والتي تضم أندية البحيرة والإسكندرية.

وتشهد هذه المجموعة منافسة قوية جدا لما تضمه من أندية تمتلك من الطموحات الكبيرة من اجل الصعود إلي دوري القسم الثاني.

وتشهد إفتتاح المجموعة الحادية عشر مواجهات قوية جدا حيث يلتقي فريق القباري مع نهضة العامرية، والعبور مع كفربولين، والمعمورة مع مياه البحيرة .

ويستضيف مركز شباب كوم حمادة، نظيره فريق رشيد، ويعب فريق مركز بدر مع غزل كفر الداور، والإسكندرية للبترول مع الترام .

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ويواجه نادي كوم حمادة فريق سبورتنج، واخيرا يلتقي ايتاي البارود مع مركز شباب حوش عيسي .

الأسبوع الأول

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القباري × نهضة العامرية

العبور × شباب كفر بولين

المعمورة × مياه البحيرة

شباب كوم حمادة × رشيد

بدر × كفر الدوار

اسكندرية للبترول ×الترام

نادي كوم حمادة × سبورتنج

شباب ايتاي البارود × شباب حوش عيسي