رياضة | المعلق محمد عفيفي يكشف حقيقة تحيزه ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعلق محمد عفيفي يكشف حقيقة تحيزه ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المعلق الرياضي محمد عفيفي حقيقة الانتقادات التي تعرض لها واتهامه بالتحيز للنادي الأهلي والتعليق ضد الزمالك في مباراة إف سي مصر الأخيرة ببطولة الدوري.



وأكد عفيفي على رفضه لكل ما أثير من جانب الإعلامي خالد الغندور، مشيرًا إلى أنه يحاول الوقيعة بينه وبين جماهير نادي الزمالك، مشددًا على أنه من غير المنطقي أن يتحيز لأي فريق خلال التعليق لأنه بذلك سيفقد المصداقية.



وتابع المعلق "أكن كل التقدير والاحترام لجماهير نادي الزمالك، ليست المرة الأولى التي أقوم بالتعليق فيها على الزمالك ولم تحدث أي مشكلة من قبل".

وزاصل "التحيز والحديث عن تلك الأمور تعتبر محاولة من البعض لإلهاء الجماهير عن عدم التعثر داخل الملعب فقط".



وتعادل الزمالك مع إف سي مصر بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.



ويستعد الفريق لخوض مباراة القمة ضد الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري لحساب منافسات الجولة الرابعة في مباراة هامة وصعبة بكل المقاييس، خاصة أن الفريق سيخوض بعدها لقاء جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.