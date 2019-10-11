رياضة | اختيار كريم بنزيمة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختيار كريم بنزيمة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختير الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد كأفضل لاعب في الشهر الماضي في الفريق الملكي.

وساهم المهاجم الفرنسي في قيادة فريقه لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني "الليجا" بفارق نقطتين عن ملاحقه برشلونة.

وقال بنزيمة عقب فوزه بالجائزة :"استلام أي جائزة عبر الجماهير هو دائمْا أمر مميز ، إنهم جماهيرك و أنت تلعب من أجلهم ، لذا أشعر بالسعادة المطلقة. حاليًا ، أنا بخير و كذلك الفريق بأكمله ، مع الوقت سنرفع من مستوانا للفوز بكل مباراة".

وأضاف :"نواجه المباريات المقبلة و نحن نعلم تمامًا أنه لا وجود لمباراة سهلة في كرة القدم ، نعلم أنه أمامنا شهر مهم للغاية بـ3 مباريات صعبة للغاية في دوري الأبطال ، لكننا مستعدون".