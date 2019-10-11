رياضة | الفرصة الأخيرة.. تحرك جديد من الزمالك لاستعادة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرصة الأخيرة.. تحرك جديد من الزمالك لاستعادة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسئولو نادي الزمالك حل مشكلة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق في الوقت الحالي وإعادته من جديد بعد رفضه في وقت سابق البقاء مع النادي.



وجاءت البداية بالحديث مع أحمد يحيي وكيل اللاعب وإعادة فتح ملف كهربا من جديد، واستفسروا منه عن حقيقة توقيع اللاعب للنادي الأهلي، وأكد الوكيل لهم أن كهربا لم يوقع للأهلي نهائيًا وكل ما أثير عار تمامًا من الصحة وأن اللاعب لم يوقع على أي ورقة رسمية حتى الآن وهو ما شجع إدارة الزمالك على التحرك لحل الأمر.



وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لم تمانع في عودة اللاعب مع قيامه بتقديم بيان إعتذار للجماهير والاتفاق على المقابل المادي له وترضيته من الناحية المالية، لتصبح الكرة في ملعب كهربا حاليًا لحسم الأمر بشكل نهائي.



كهربا يمثل صراع كبير بين الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، خاصة أن الأحمر يضعه في أولوياتهم للاستفادة منه وضمه إلى الفريق بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الزمالك من قبل.



ويوجد بند في عقد كهربا مع ناديه البرتغالي كشرط جزائي ينص على أحقيته في الرحيل حال دفع مبلغ 400 ألف دولار وهو ما يفتح الباب له لعدم الاستمرار حتى نهاية الموسم الجاري والاكتفاء بفترة 6 شهور له فقط مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي وعودته مرة أخرى إلى الدوري المصري.