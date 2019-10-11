رياضة | أتليتكو مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد جاهزية الإسباني دييجو كوستا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، للمشاركة في التدريبات بالفترة المقبلة، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وشارك كوستا، في جزء من مران الفريق خلال هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية، بسبب معاناته من وجود بعض الإلتهابات في المعدة.

وكان كوستا، غاب عن المشاركة مع فريقه في المباراة الودية التي جمعتهما أمام رديف الروخي بلانكوس، استعدادا لمواجهة فالنسيا، بالليجا.

كما تلقى سيموني المدير الفني، نبأ سار أيضا بعدما تم إعلان جاهزية فيتولو عقب تعافيه من الإصابة العضلية، بالإضافة إلى استعداد توماس بارتي لاعب الفريق للانتهاذ من برنامجه التأهيلي والعودة للمباريات.

ويستعد أتليتكو مدريد، لمواجهة فالنسيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإسباني "الليجا".