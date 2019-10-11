رياضة | خبر سار لفالفيردي وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لفالفيردي وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أسبانية، عن استعادة فريق برشلونة لجميع لاعبيه المصابين بعد فترة التوقف الدولي الحالي.

وأكدت صحيفة أس الإسبانية، أن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، سيكون قادرا على الإعتماد على جميع لاعبيه، بعد فترة قصيرة من نهاية فترة التوقف الدولي.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الظهير الأيسر جونيور فيربو سيكون جاهز للمشاركة أمام إيبار بعد التوقف الدولي، بينما سيكون صامويل أومتيتي جاهز للمباريات قبل مباراة الكلاسيكو.

وبعودة هذا الثنائي تكون صفوف برشلونة قد إكتملت ما لم يجد أي جديد، بعد أن عاد مؤخراً كل من جوردي ألبا، وانسو فاتي إلى قائمة الفريق.

ويحتل برشلونة حاليا وصافة الليجا الإسبانية برصيد 16 نقطة ويفصله نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.