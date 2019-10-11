رياضة | الحرب مستمرة.. صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب مستمرة.. صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الميركاتو المقبل، سيشهد صراعا جديدا بين ريال مدريد وبرشلونة، حول العديد من الصفقات المميزة، اصة في ظل سعي قطبي الكرة الإسبانية لتدعيم صفوفهم . ويسعى الريال والبارسا للتعاقد مع كاي هافرتز، نجم وسط فريق باير ليفركوزن والمنتخب الألماني. Advertisements

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الجمعة، أن هافرتز أصبح مرشحا للانتقال لريال مدريد، وهو ثالث لاعب وسط يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد بعد كريستيان إريكسن لاعب توتنهام ودوني فان دي بيك لاعب أياكس.

وينال اللاعب أيضا اهتمام كبير من جانب برشلونة لضمه، حيث سبق لمسؤولي النادي متابعته من أرض الملعب في أكثر من مباراة مع المنتخب الألماني بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ونجح هافرتز في تسجيل 20 هدفا وصنع 7 آخرين في 42 لعبها مع باير ليفركوزن بالموسم الماضي (2018-2019) في جميع المسابقات، كما خاض ست مباريات مع منتخب ألمانيا وأحرز أول أهدافه الدولية أمام الأرجنتين.