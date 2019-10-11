شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات داخل برشلونة قبل إعلان المحكمة قرارها حول انفصال كتالونيا والان مع التفاصيل

تستعد المحكمة العليا لإعلان قرارها حول استقلال إقليم كتالونيا عن الدولة الإسبانية من عدمه خلال الأسبوع المقبل .

وأشارت صحيفة آس الإسبانية، أن غرفة خلع الملابس في برشلونة تنتظر بشغف قرار المحكمة العليا الإسبانية في قضية استقلال إقليم كتالونيا .

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة إرنستو فالفيردي سيتابع قرار المحكمة، وأنه يدرك بأنه قد يضطر إلى تغيير موعد تدريبات الفريق خلال الأسبوع المقبل حال وجود أي احتجاجات جراء قرار المحكمة .

وعلى صعيد أخر فقد تفوق برشلونة على نظيره إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثامنة من الليجا، ليلاحق ريال مدريد في صراع تصدر جدول ترتيب البطولة .

حيث وصل البرسا إلى النقطة 16 محتلًا وصافة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة .