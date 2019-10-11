شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أوباميانج لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة 11 أكتوبر عن اللاعب الفائز رسميا بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز الجابوني إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال اليوم رسميا بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز.
مشاركات أوباميانج مع نادي أرسنال في شهر سبتمبر
وقد شارك أوباميانج في 4 مباريات مع نادي أرسنال خلال شهر سبتمبر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وقدم خلالهم أداء ممتاز حيث سجل 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.
ويتواجد نادي أرسنال في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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