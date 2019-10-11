شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. كلوب مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة 11 أكتوبر عن المدرب الفائز رسميا بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر سبتمبر.

وفاز الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول اليوم رسميا بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد قاد كلوب نادي ليفربول في 3 مباريات في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز وتمكن من الانتصار فيهم جميعا ليصبح النادي الوحيد في الدوري الذي ينتصر في جميع مبارياته حتى الآن هذا الموسم.

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري