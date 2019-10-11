الامارات | هذا ما حدث عندما لعب أضعف فريق بالعالم أمام بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما حدث عندما لعب أضعف فريق بالعالم أمام بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات منتخب بلجيكا أول المتأهلين إلى نهائيات يورو 2020، بعد اكتساح سان مارينو بنتيجة 9-0، حيث تصدر "الأحمر" المجموعة التاسعة برصيد 21 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ويعد منتخب سان مارينو من أضعف المنتخبات في العالم، حيث يحقق نتائج كارثية في تصفيات يورو 2020، بتذيله ترتيب المجموعة من دون رصيد من النقاط، بخسارته في 7 مباريات، بينما تلقت شباكه 37 هدفاً ولم يحرز أي هدف حتى الآن، بينما كان منطقياً أن يتلقى الخسارة بالتسعة أمام ثالث العالم، علماً أن سان مارينو خسر بالنتيجة نفسها أمام روسيا في التصفيات ذاتها

وحملت أهداف بلجيكا توقيع روميلو لوكاكو "هدفين" وناصر الشاذلي وكريستيان برولي بالخطأ في مرمى فريقه، وتوبي ألديرفيلد ويوري تيلمانس وكريستيان بنتيكي وياري فرشيرن وتيموثي كاستاني، بينما أكرمت روسيا ضيافة أسكتلندا برباعية نظيفة، في سابع جولات المجموعة التاسعة.

وشهدت مباريات تصفيات يورو 2020، نتائج منطقية بعدما فاز وصيف العالم المنتخب الكرواتي على نظيره المجري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة، حيث أحرز لكرواتيا كل من نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش، في الدقيقة (5) والمهاجم برونو بيتكوفيتش هدفين (ق24 وق42).

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في المقابل سجل نجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب البولندي للفوز على مضيفه اللاتفي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة السابعة، حيث افتتح المهاجم المخضرم التسجيل في الدقيقة التاسعة وعزز النتيجة بعدها بـ 4 دقائق قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة 76، بينما فاز منتخب مقدونيا الشمالية على أرضه بهدفين مقابل هدف على سلوفينيا.

أحرز هدفي مقدونيا الشمالية اللاعب الجيف الماس في الدقيقتين 50 و68 بينما جاء هدف سلوفينيا عن طريق جوسيب اليسيتش في الدقيقة 90، من جهته فاز منتخب النمسا 3-1 على ضيفه الكيان الصهيوني في نفس المجموعة.

وحقق المنتخب الهولندي انتصارا ثمينا على أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب روتردام ضمن مباريات المجموعة الثالثة، حيث افتتحت أيرلندا الشمالية التسجيل في الدقيقة 75 عبر جوش ماجينيس، وعادلت هولندا النتيجة في الدقيقة 81 عبر ممفيس ديباي، قبل أن يسجل لوك دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 91، واختتم ممفيس ديباي ثلاثية هولندا في الدقيقة 94.

وبتلك النتيجة، رفعت هولندا رصيدها إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، وتجمدت حصيلة أيرلندا الشمالية عند 12 نقطة في المركز الثالث.