الامارات | بالصور.. لاعبو منتخب العراق يقرؤون “الفاتحة” بعد التسجيل بمرمى هونغ جونغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. لاعبو منتخب العراق يقرؤون “الفاتحة” بعد التسجيل بمرمى هونغ جونغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مواقع عراقية بإن لاعبي المنتخب العراقي استبدلوا احتفالهم عقب الفوز على منتخب هونغ كونغ، بالوقوف دقيقة صمت ودعاء على أرواح ضحايا التظاهرات التي تجتاح عدة مدن في العراق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2020 وكأس آسيا 2023.

وبهذا الفوز، رفع منتخب العراق رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن نظيره الإيراني متصدر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، فيما توقف رصيد هونغ كونغ عند نقطة يتيمة.

Advertisements

وافتتح مهند علي، التسجيل لمنتخب "أسود الرافدين" في الدقيقة 38 من كرة رأسية، ليستبدل لاعبو المنتخب الاحتفال بقراءة الفاتحة.

وتفاعلت مواقع التواصل الإجتماعي والجماهير التي حضرت المباراة مع مبادرة لاعبي المنتخب العراقي تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكلاً كبيراً.