تعديل مران الفراعنة .. اعرف السبب...

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جدة - عمرو شويل نظرا لسفر المنتخب مساء اليوم إلى الإسكندرية ، قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، تقديم مران الفراعنة اليوم باستاد القاهرة لمدة 60 دقيقة، ليقام فى الخامسة مساء بدلا من السادسة ، ويأتى قرار البدرى ، بعد نقل المباراة الودية أمام بتسوانا إلى برج العرب بالإسكندرية بدلا من ستاد القاهرة. وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون ، وأوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.

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