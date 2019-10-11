شكرا لقرائتكم الجبلاية تحاول إقناع الأمن بإقامة مباراة الأولمبي فى استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب افريقيا علي عدم إذاعة المباراه الاولي مساء اليوم تليفزيونيا لأسباب فنية علي أن يتم إذاعة اللقاء الثاني والمحدد له الأحد المقبل علي الهواء مباشرة.
وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن اتفاق الفريقين علي عدم إذاعة المباراه بسبب سعي كل فريق لتجربة بعض الأمور التكتيكيه وحتي لايتم كشفها للمنافسين.
الجدير بالذكر أن المنتخب الاولمبي في المجموعه الأولي بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما يقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعه الثانيه برفقة نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.
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