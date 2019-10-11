شكرا لقرائتكم الجبلاية تحاول إقناع الأمن بإقامة مباراة الأولمبي فى استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول اتحاد الكرة مع الجهات الأمنية، مرة أخرى من أجل إقامة المباراة الودية الثانية بين المنتخب الأولمبى وجنوب إفريقيا يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة بدلا من الإسماعيلية .

وقرر اتحاد الكرة نقل مباراة المنتخب الأولمبى ونظيره الجنوب أفريقى، مساء اليوم إلى ستاد الإسماعيلية ، بناء على طلب الأمن، فيما يرغب اتحاد الكرة فى إقامة المباراة الثانية على ستاد القاهرة حتى يتعود اللاعبون على أرضية الملعب قبل بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة فى نوفمبر المقبل والمؤهلة للأولمبياد.

واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب افريقيا علي عدم إذاعة المباراه الاولي مساء اليوم تليفزيونيا لأسباب فنية علي أن يتم إذاعة اللقاء الثاني والمحدد له الأحد المقبل علي الهواء مباشرة.

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وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن اتفاق الفريقين علي عدم إذاعة المباراه بسبب سعي كل فريق لتجربة بعض الأمور التكتيكيه وحتي لايتم كشفها للمنافسين.

الجدير بالذكر أن المنتخب الاولمبي في المجموعه الأولي بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما يقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعه الثانيه برفقة نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.