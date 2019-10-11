شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى إخطارا بإقامة مواجهة جينيراسيون فى استاد السلام دون جمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل لمسئولى نادى الزمالك، إخطار بتحديد استاد السلام لاستضافة مباراة الفريق الكروى الأول أمام جينيراسيون فوت السنغالى، والمحدد لها يوم 24 من الشهر الجارى فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مطلع، أن الجهات الأمنية رفضت إقامة المباراة على استاد القاهرة ليتم تحديد استاد السلام لاستضافة اللقاء بدون حضور جماهيرى، مشيرًا إلى أن مسئولى القلعة البيضاء يسعون للحصول على موافقة فى الوقت الحالى لحضور الجماهير أو بنقل المباراة إلى بتروسبورت.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين الفريقين وتمسك الفريق السنغالي بعدم تعديل موعد وملعب المباراة، كما منح الكاف الزمالك مهلة أقصاها غدًا السبت لتحديد ملعب إعادة اللقاء.