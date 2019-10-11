شكرا لقرائتكم جولدى يرفض مواجهة الزمالك وديا لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق جولدي، مواجهة الزمالك وديا يوم الأحد المقبل، بعدما طلب الجهاز الفنى للفريق الأبيض مواجهة جولدى وديا الأحد فى إطار استعدادات الفريق الأبيض للقاء الأهلى، المقرر له يوم 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وبرر أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لجولدى، رفضه خوض المباراة الودية أمام الزمالك لارتباط جولدى بمواجهة حلوان غدا السبت فى الجولة الأولى بدورى القسم الثالث.

ويدرس الجهاز الفنى للفريق الأبيض خوض مباراة ودية فى الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين للقاء الأهلى المقبل الذى سيقام يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى فى بطولة الدوري.