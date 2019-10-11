شكرا لقرائتكم الأخضر يهزم سنغافورة بثلاثية نظيفة ويتصدر مجموعته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق المنتخب السعودي فوزه الأول حينما انتصر على ضيفه منتخب سنغافورة 3-صفر، يوم الخميس، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للأخضر الذي شن هجومه مبكراً وكاد لاعبه يحيى الشهري أن يفتتح التسجيل حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية اعتلت العارضة، ليعود زميله هتّان باهبري ويسدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت فوق العارضة. وعند الدقيقة 27 افتتح اللاعب عبدالفتاح عسيري أهداف الأخضر بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالاله المالكي بقدمه في شباك سنغافورة.

وواصل الأخضر هجومه وكاد لاعبه هتّان باهبري أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس السنغافوري. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة سنحت فرصة للمنتخب السعودي لتسجيل الهدف الثاني حينما حصل على ركلة جزاء إلا أن المهاجم عبدالله الحمدان أهدرها.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي أفضليته وسنحت فرصة محققة لمهاجمه عبدالله الحمدان الذي تلقى تمريرة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر.

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وواصلت العارضة وقوفها في وجه المنتخب السعودي حينما تصدت من جديد لرأسية المدافع عبدالله مادو حينما ارتقى لعرضية زميله عبدالفتاح عسيري. وواصل الأخضر هجومه وأهدر مهاجمه عبدالله الحمدان هدفاً محققاً بعدما خطف كرةً من مدافع منتخب سنغافورة وانفرد بالمرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث. وعند الدقيقة 61 تمكن المهاجم عبدالله الحمدان من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب السعودي بعدما حول عرضية زميله عبدالفتاح عسيري بقدمه استقرت في شباك سنغافورة.

وعند الدقيقة 67 نجح لاعب المنتخب السعودي عبدالفتاح عسيري بتسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالله الحمدان ليضع الكرة بسهولة في شباك سنغافورة. وواصل لاعبو المنتخب السعودي إهدار الفرص المحققة وهذه المره حينما انفرد اللاعب عبدالفتاح عسيري بالمرمى السنغافوري ورواغ الحارس إلا أنه سدد الكرة في الشباك الجانبية.

وسنحت فرصة محققة أخرى للمنتخب السعودي حينما تلقى لاعبه هتّان باهبري تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس السنغافوري الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب سنغافورة الوصيف ىالذي يتقدم على الأخضر بمباراة.

وسيلتقي المنتخب السعودي أمام منتخب فلسطين في مدينة رام الله يوم الثلاثاء المقبل، في حين سيستضيف منتخب سنغافورة نظيره منتخب أوزبكستان.