شكرا لقرائتكم بلجيكا تتأهل إلى كأس أوروبا.. وهولندا تقلب خسارتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات منتخب بلجيكا أول المتأهلين لنهائيات كأس أوروبا بعدما حقق فوزا كبيرا 7 - صفر على ضيفه منتخب سان مارينو يوم الخميس في الجولة السابعة بالمجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة للبطولة، فيما قلبت هولندا خسارتها أمام ضيفتها أيرلندا الشمالية بهدف إلى فوز 3-1.

وأسفرت باقي مباريات الجولة عن فوز المنتخب الروسي 4 - صفر على ضيفه منتخب اسكتلندا، ومنتخب قبرص على مضيفه منتخب كازاخستان 2 - 1.

وافتتح روميلو لوكاكو التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 28، قبل أن يضيف ناصر الشاذلي الهدف الثاني في الدقيقة 31، ثم جاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز كريستيان برولي لاعب سان مارينو هدفا عكسيا في الدقيقة 35.

وعاد لوكاكو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 41، ثم أحرز توبي ألديرفيريلد ويوري تيليمانس الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 43 و45، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا 6 - صفر.

وواصل المنتخب البلجيكي فرض سيطرته على الشوط الثاني، حيث أضاف كريستيان بينتيكي الهدف السابع في الدقيقة 79 ثم أحرز ياري فيرشايرن الهدف الثامن في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، واختتم تيموثي كاستانيي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف التاسع في الدقيقة 90.

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وواصل المنتخب البلجيكي تحليقه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته السبع التي خاضها في المجموعة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب روسيا، الذي بات قريبا للغاية من الصعود للنهائيات.

واحتل منتخب قبرص المركز الثالث برصيد عشر نقاط، فيما تواجد منتخب كازاخستان في المركز الرابع بسبع نقاط، بفارق نقطة أمام منتخب اسكتلندا، صاحب المركز الخامس، وظل منتخب سان مارينو في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وبادر المنتخب الأيرلندي الشمالي بالتسجيل في الدقيقة 75 عن طريق جوش ماغنيس، قبل أن ينتفض المنتخب الهولندي في الدقائق الأخيرة، إذ أدرك ممفيس ديباي التعادل في الدقيقة 81، قبل أن يضيف فرينكي دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعاد ديباي للتسجيل مجددا ليسجل الهدف الثالث لهولندا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

وتغلبت كرواتيا على المجر بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجل وصيف كأس العالم أهدافه عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة الرابعة وبرونو بيتكوفيتش( هدفين) في الدقيقتين 23 و41.