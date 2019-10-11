شكرا لقرائتكم البرازيل تتعادل مع السنغال في المباراة رقم 100 لنيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره السنغالي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الخميس في سنغافورة، وهي رقم 100 للنجم نيمار مع منتخب بلاده.

وبادر المنتخب البرازيلي بالتسجيل عبر نجمه روبيرتو فيرمينو في الدقيقة التاسعة، فيما أحرز دييدهيو هدف التعادل لمنتخب السنغال في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

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وشهدت المباراة مشاركة النجم نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة الدولية رقم 100 بمسيرته مع منتخب البرازيل (راقصو السامبا).

ويستعد منتخب البرازيل لبدء مشوار تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستنطلق في مارس القادم.

في المقابل، يستعد المنتخب السنغالي، الذي حصل على المركز الثاني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر الصيف الماضي، لخوض مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقررة بالكاميرون عام 2021، والتي ستبدأ في نوفمبر القادم.