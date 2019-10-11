أبوتريكة: محمد صلاح «لا يقارن» ومش بكره غير حاجتين «الشيطان والكيان الصهيوني»

الموجز

وصل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبوتريكة إلى الأردن للمشاركة في مباراة إعتزال اللاعب الفلسطيني فادي لافي في مباراة ستقام مساء اليوم الجمعة بين الوحدات الأردني ونجوم الكرة الفلسطينية والعربية.

وقال أبوتريكة، في تصريحات صحفية اليوم، إن أصعب قرار يتخذه لاعب الكرة هو قرار الاعتزال، مشيراً إلى أنه قرار ليس سهلاً فهو يحتاج للتفكير وللتضحية في بعض الأحيان إضافة إلى توقيته.

وأكد أبو تريكة أن نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح لاعب لا يقارن، مشيراً إلى أن الفرعون المصري نجح في كتابة تاريخ من الصعب الوصول إليه، واصفاً إياه بأنه "هرم متحرك".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "عندنا في مصر هرم ثابت، محمد صلاح بقي هرم متحرك، فصعب حد تقارنه به لانه عمل تاريخ كبير".

وأكد أبوتريكة أنه لا يحمل في قلبه إلا المحبة، مضيفاً أنه لا يكره أحد ولا ينوي ذلك، مشدداً على أن يحب الخير للجميع.

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وأضاف: "مش بكره غير حاجتين، الشيطان والكيان الصهيوني"، وتابع مازحاً: "قلبي أبيض، بس بيشجع الأهلي مش الزمالك".

وكان أبوتريكة قد اتخذ قرار اعتزال كرة القدم بعد خروج مصر من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، وهو ما دفع مسؤولو النادي الأهلي لإقناعه بالتراجع عن قراره بالاعتزال.

وبعد محاولات قرر اللاعب أن تكون بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2013 بالمغرب هي نهاية مشوراه الاحترافي في كرة القدم. واعتزل في مساء يوم 18 من ديسمبر 2013.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في يناير 2014، عن فوز اللاعب بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، ليصبح أول لاعب كرة قدم يحصل علي جائزة رسمية بعد اعتزاله، وتسلم الجائزة في لاجوس في التاسع من يناير عام 2014.

وعقب اعتزاله قرر وقتها أن يخوض مجال العمل الإداري في كرة القدم بعيداً عن التدريب والإعلام، وقام بالسفر إلى أوروبا للحصول على دورة تدريبية في الإدارة وخضع للدراسة والتدريب في ألمانيا ولكنه لم يستمر طويلاً.