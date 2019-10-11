الصحف الإنجليزية تبرز تفوق الأهلي على مانشستر يونايتد في تصنيف أندية العالم

الموجز - شريف الجنيدي

أبرزت صحيفة "ذي صن" البريطانية تفوق النادي الأهلي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، في أحدث تصنيف صادر من موقع clubworldranking العالمى.

ونجح الأهلي في القفز 9 مراكز دفعة واحدة في التصنيف الأخير من موقع clubworldranking العالمي، حيث احتل المركز الـ 39 عالمياً بدلاً من المركز الـ48.

وتمكن الأهلي من التفوق على كبرى الأندية الأوروبية أمثال بنفيكا البرتغالي وروما ولاتسيو الايطاليين ولايبزيج الألماني، ومانشستر يونايتد الانجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، إضافة إلى تصدره قائمة الأندية الأفريقية في التصنيف.

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وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد الذي يخوض أسوأ مواسمه في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" منذ 30 عاماً شهد ترتيبه بين أندية العالم تراجعاً كبيراً، حيث يحتل حالياً المركز الـ 46.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن التصنيف ليس عادل في ظل اختلاف مستويات مسابقات الدوري بمختلف دول العالم، إلا أن هناك العديد من الاندية تفوقت على مانشستر يونايتد في التصنيف مثل الاهلي المصري".

ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الغنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، كما اكتفى بالحصول على 4 نقاط من أصل 6 فى دور المجموعات بمسابقة الدورى الأوروبي "اليوروباليج".

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد مباراة قوية أمام "الريدز" ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، في الـ 20 من أكتوبر المقبل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من "البريميرليج".