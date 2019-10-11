شكرا لقرائتكم خبر عن جولدى يعتذر عن مواجهة الزمالك وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الجهاز الفنى لجولدى، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، عن عدم مواجهة الزمالك وديا الأحد المقبل، بعدما طلب الجهاز الفنى للفريق الأبيض مواجهة جولدى وديا فى إطار استعدادات الفريق الأبيض للقاء الأهلي المقرر له يوم 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى.
وجاء اعتذار أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لجولدى عن خوض المباراة الودية أمام الزمالك لارتباط جولدى بمواجهة حلوان غدا السبت فى الجولة الأولى بدورى القسم الثالث.
ويدرس الجهاز الفني للفريق الأبيض خوض مباراة ودية فى الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين للقاء الأهلي المقبل الذى سيقام يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى فى بطولة الدورى.
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