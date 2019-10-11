شكرا لقرائتكم خبر عن الحفلة مستمرة.. الأهلي ينشر صورة درع الدورى ويعلق: "المحنة آخرها فرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى احتفالاتها بدرع الدورى رقم 41 والذى تسلمه الفريق أمس، الخميس، فى احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة.

ونشرت صفحة الأهلى على موقع فيس بوك صورة من احتفال اللاعبين بالدرع الجديد وعلقت عليها، "المحنة آخرها فرحة.. جمعة مباركة".

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و خاض الأهلى 34 مباراة خلال الموسم الماضي، فاز فى 25 لقاء، و تعادل فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية، بينما خسر 4 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين، وحقق الأهلى 80 نقطة، وأحرز لاعبوه 56 هدفا واهتزت شباكهم بـ20 هدفا فقط.

ويحصل فريق الأهلى على راحة من التدريبات اليوم وغداً على أن يستأنف تدريباته الأحد المقبل ثم يخوض مباراة ودية أمام الإعلاميين يوم الاثنين، فى إطار استعدادات الأحمر لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.