شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإقامة ودية المنتخب الأولمبى الثانية أمام جنوب أفريقيا باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد اتحاد الكرة محاولاته مع الجهات الأمنية لإقامة المباراة الودية الثانية بين المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا الأحد المقبل على استاد القاهرة بدلا من الإسماعيلية.

ونقل اتحاد الكرة مباراة المنتخب الأولمبى ونظيره الجنوب أفريقى مساء اليوم إلى استاد الإسماعيلية، بناءً على طلب الأمن، بينما يرغب اتحاد الكرة فى إقامة المباراة الثانية على استاد القاهرة حتى يعتاد اللاعبون على أرضية الملعب قبل بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة فى نوفمبر المقبل والمؤهلة للأولمبياد.

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واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب أفريقيا على عدم إذاعة المباراة الأولى مساء اليوم تليفزيونيا لأسباب فنية على أن يتم إذاعة اللقاء الثانى والمحدد له الأحد المقبل على الهواء مباشرة.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن اتفاق الفريقين على عدم إذاعة المباراة بسبب سعى كل فريق لتجربة بعض الأمور التكتيكية وحتى لا يتم كشفها للمنافسين.

يذكر أن المنتخب الأولمبي يقع فى المجموعة الأولي التى تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما يقع منتخب جنوب أفريقيا فى المجموعة الثانية ومعه نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.