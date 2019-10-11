شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل يغازل جماهير الأهلي عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى النادى الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالى، الجماهير الحمراء عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، بالتزامن مع احتفال الأهلى بتسلم درع الدورى رقم 41 فى تاريخه.

ونشر أحمد عادل صوراً جمعته مع أكثر من لاعب من نجوم القلعة الحمراء.

وانتقل أحمد عادل عبد المنعم من صفوف النادي الأهلي إلى مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي لموسم 2018، بعدما عانى من الجلوس طويلاً على دكة بدلاء الأحمر منتظراً الحصول على فرصة للمشاركة.

وقدم أحمد عادل موسماً مميزاً مع مصر المقاصة في دوري الموسم الماضي محافظاً على نظافة شباكه في 11 مباراة مع أبناء الفيوم من أصل 30 مباراة شارك فيها مع فريقه، حتى أنه دخل في حسابات نادي الزمالك الذين فاوضوا اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي قبل التعاقد مع محمد عواد، إلا أن عادل فضل التجديد للمقاصة حفاظاً على علاقته بجماهير القلعة الحمراء.



احمد عادل مع غالي وفتحي



احمد عادل والسولية

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احمد عادل والشناوي



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احمد عادل ومتعب



احمد عادل ومروان محسن



احمد عادل ومؤمن



