شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مران المنتخب الوطنى 60 دقيقة بسبب السفر للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، تقديم مران الفراعنة اليوم باستاد القاهرة لمدة 60 دقيقة، ليقام فى الخامسة مساءً بدلاً من السادسة.

يأتى قرار البدرى نظرا لسفر المنتخب مساء اليوم إلى الإسكندرية، بعد نقل المباراة الودية أمام بتسوانا إلى برج العرب بدلا من استاد القاهرة.

Advertisements

وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون ، وأوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.