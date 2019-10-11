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اجتماع لجهاز المنتخب العسكرى لترتيب برنامج رحلة الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب العسكرى لكرة القدم اجتماعاً اليوم، الجمعة، للترتيب لبرنامج رحلة الصين للمشاركة فى كأس العالم.

ويقع منتخب مصر العسكرى لكرة القدم فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، المقرر انطلاقها فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى بالصين.

ويواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى 16 أكتوبر الجارى، ثم عمان فى 18 من نفس الشهر وأخيراً اليونان 20 أكتوبر .

وتبدأ رحلة المنتخب العسكرى لكرة القدم للمشاركة فى كأس العالم بالصين الأحد المقبل فى الحادية عشرة والنصف مساءً فى رحلة طيران تستمر 10 ساعات يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل .

واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، على إراحة اللاعبين لمدة عدة ساعات فقط ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الاربعاء المقبل .

وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى لكرة القدم، قائمة الفريق الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية، المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.

وضمت القائمة 21 لاعباً هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من : 

العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة 

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سيرجيو فارياس مديرا فنيا 

السيد السويركى مدرب حراس مرمى 

سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال

محمود عبد الغنى مترجما 

يسرى عرفان مدير إداريا 

محمد مختار مدير شئون اللاعبين 

محمد عبد الرحمن طبيبا 

محمد عادل حكما

تحسين أبو السادات حكما

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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