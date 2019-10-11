إخطار الزمالك بتحديد ملعب السلام لاستضافة مواجهة جينيراسون السنغالى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو نادى الزمالك إخطارًا بتحديد استاد السلام لاستضافة مباراة الفريق الكروى الأول أمام جينيراسيون فوت السنغالى، والمحدد لها يوم 24 من الشهر الجارى، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر أن الجهات الأمنية رفضت إقامة المباراة على استاد القاهرة ليتم تحديد استاد السلام لاستضافة اللقاء بدون حضور جماهيرى، مشيرًا إلى أن مسئولى القلعة البيضاء يسعون للحصول على موافقة فى الوقت الحالى لحضور الجماهير أو نقل المباراة إلى بتروسبورت.

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وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين الفريقين وتمسك الفريق السنغالي بعدم تعديل موعد وملعب المباراة، كما منح الكاف الزمالك مهلة أقصاها غدًا السبت لتحديد ملعب إعادة اللقاء.