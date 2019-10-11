- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بسملة السلامونى تحصد ذهبية كأس أفريقيا والبطولة العربية للديواثلون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت بسملة السلامونى، لاعبة المنتخب الوطنى، بذهبية بطولة كأس أفريقيا والبطولة العربية للديواثلون المقامة بالاقصر مرحلة تحت 23 سنة.
وانطلقت سباقات الركض، منذ قليل، ضمن فعاليات البطولة العربية والأفريقية للداوثلون بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، بمشاركة 400 شاب وفتاة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.
وانطلقت السباقات رسمياً من ساحة معبد الكرنك، تحت إشراف اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للترايثلون.
كانت هذه تفاصيل خبر بسملة السلامونى تحصد ذهبية كأس أفريقيا والبطولة العربية للديواثلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.