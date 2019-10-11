شكرا لقرائتكم خبر عن بسملة السلامونى تحصد ذهبية كأس أفريقيا والبطولة العربية للديواثلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت بسملة السلامونى، لاعبة المنتخب الوطنى، بذهبية بطولة كأس أفريقيا والبطولة العربية للديواثلون المقامة بالاقصر مرحلة تحت 23 سنة.

وانطلقت سباقات الركض، منذ قليل، ضمن فعاليات البطولة العربية والأفريقية للداوثلون بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، بمشاركة 400 شاب وفتاة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.

Advertisements

وانطلقت السباقات رسمياً من ساحة معبد الكرنك، تحت إشراف اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للترايثلون.







