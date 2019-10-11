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مصيلحى يحفز لاعبى الاتحاد على مائدة طلعت يوسف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على الإشادة بأداء لاعبى زعيم الثغر خلال الفترة الماضية، سواء فى الجولات الأولى للدورى الممتاز بالفوز على الجونة والمصرى أو خلال فعاليات دور الـ 32 بالبطولة العربية والتأهل لدور الـ16 من خلال الفوز ذهابا وايابا على العربى الكويتى.

وقال مصيلحى للاعبين خلال خلال العزومة التى أقامها طلعب يوسف المدير الفنى للفريق، "أمامكم ثلاث مباريات على ملعب الإسكندرية، بداية من مواجهة وادى دجلة مرورا بلقاء حرس الحدود فى المكس والإسماعلي على ملعب برج العرب، ستكون بمثابة وضع الفريق ضمن الكبار منذ بداية الموسم".

وطالب مصيلحى اللاعبين ببذل قصارى جهدهم لإسعاد جماهير الإسكندرية التى تقف خلف الفريق وتتمنى تحقيق بطولة تعيد زعيم الثغر لأيام الزمن الجميل.

مجلس الاتحاد السكندري
مجلس الاتحاد السكندري

 

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مصيلحى يتابع مران الاتحاد
مصيلحى يتابع مران الاتحاد

 

مصيلحى يحفز لاعبي الاتحاد
مصيلحى يحفز لاعبي الاتحاد

 

مصيلحي فى تدريب الاتحاد
مصيلحي فى تدريب الاتحاد

 

مصيلحي وطلعت يوسف
مصيلحي وطلعت يوسف

 

مصيلحي يتحدث للاعبي الاتحاد
مصيلحي يتحدث للاعبي الاتحاد

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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