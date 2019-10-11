فايلر يطلب تقريرا عن النجم والهلال وبلاتينيوم قبل انطلاق دور المجموعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسى الأهلى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلى فى المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلى التونسى وبلاتينيوم الزيمبابوى والهلال السودانى. وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التى يرغب فى تدوينها فى التقارير الفنية الخاصة بالفرق التى ستواجه الأهلى فى مرحلة دور المجموعات. ويبدأ الأهلى منافسات دور المجموعات أمام النجم الساحلى بتونس أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر المقبل ثم يلعب مع الهلال السودانى بمصر أحد يومى 6 أو 7 ديسمبر ثم يخرج لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى أحد يومى 27 أو 28 ديسمبر قبل أن يستضيف بطل زيمبابوى بمصر أحد يومى 14 أو 15 فبراير ثم يستضيف النجم الساحلى أحد يومى 21 أو 22 فبراير ويختتم المارد الأحمر منافسات دور المجموعات أمام الهلال بالسودان أحد يومى 6 أو 7 مارس.

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