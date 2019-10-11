شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يكشف دور محمد صلاح فى دعمه أثناء رحلة علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادى الأهلى، الدور الذى قام به محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى رحلة علاجه.

وقال مؤمن، فى تصريحات تليفزيونية، "محمد صلاح دائم الاتصال بى هاتفياً للاطمئنان على صحتى، وقالى لو محتاج تسافر إسبانيا أو أمريكا أو ألمانيا أو أى مكان عايز أطباء لمتابعة حالتك قولى وأنا هتصرف".

وأضاف مؤمن زكريا، "بشكر محمد صلاح على وقوفه معى، وبشكر جماهير مصر كلها على دعمى فى المحنة ومتأكد أن كل اللى ربنا بيجيبه خير وهرجع أحسن من الأول إن شاء الله".

Advertisements

من جهته قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن النادى ينتظر حالياً تقرير الطبيب الألمانى الذى خضع مؤمن زكريا لاعب الأهلى لفحوصات طبية تحت إشرافه، من أجل تحديد مدة وطريقة العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته، كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

وأوضح عبد الحفيظ أن زكريا حضر أكثر من مرة للنادى وتحدثنا معه بشأن رحلته العلاجية إلى ألمانيا التى استمرت عدة أيام، موضحاً أن المستشفى الألمانى التى أجرى فيه زكريا الفحوصات والأشعة سيرسل تقريراً للأهلى من أجل شرح حالة اللاعب وتحديد البرنامج العلاجى الذى سيؤديه اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زكريا أن الأهلى يقف دائماً مع زكريا ويسانده بكل قوة فى هذه الأزمة الصحية حتى يعود اللاعب للملاعب بشكل جيد كما عهدناه من قبل.